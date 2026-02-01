Rice mill black listed: गोयल राइस मिल में मिला था बिहार का 32 टन चावल, मिल 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के ग्राम केंवटी स्थित गोयल एग्रो राइस मिल से बिहार का 32 टन चावल जब्त किया गया था। इस मामले में राइस मिल को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड (Rice mill black listed) कर दिया गया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राजस्व एवं खाद्य की संयुक्त टीम गठित की थी। टीम ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुघरी भरतपुर में 16 दिसंबर 2025 को संदेह के आधार पर 32 टन चावल से भरे वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएम 2906 को जब्त किया था। पूछताछ में वाहन चालक ने टीम को बताया कि चावल गोयल एग्रो राइस मिल केंवटी (केल्हारी) ने बिहार से चावल मंगवाया था।