Good news: कलेक्टर की नई पहल, अब गणतंत्र दिवस समारोह में टॉपर स्टूडेंट बनेंगे चीफ गेस्ट, इस बार बनीं वंदना

Topper Vandana as a chief guest in Republic day (Photo- Patrika)
मनेंद्रगढ़। एमसीबी कलेक्टर ने इस गणतंत्र दिवस पर नई पहल की है। अब हर गणतंत्र दिवस पर जिले के टॉपर्स स्टूडेंड बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी कड़ी में जिले में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से शुक्रवार को मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा ग्राउंड में परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम रिहर्सल हुआ। इस अवसर पर जिले की कक्षा 10वीं की टॉपर छात्रा वंदना सिंह मुख्य अतिथि (Good news) के रूप में उपस्थित रहीं। इस दौरान कलेक्टर डी. राहुल वेंकट एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने संयुक्त रूप से रिहर्सल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समारोह का मिनट-टू-मिनट अभ्यास कराया गया, ताकि कार्यक्रम अनुशासित, समयबद्ध एवं बिना गलती के संपन्न हो सके।
पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने परेड की सलामी ली तथा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त कर तैयारियों का जायजा लिया। विभिन्न परेड टुकडिय़ों ने अभ्यास प्रदर्शन किया, वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल उत्साह और अनुशासन के साथ की। इस अवसर पर जिले की कक्षा 10वीं की टॉपर छात्रा वंदना सिंह (Good news) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।
उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। कलेक्टर ने मुख्य समारोह स्थल पर मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा प्रबंध एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने एक नई पहल की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में जिले की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप (Good news) करने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इस पहल से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को सुबह 9 बजे आमाखेरवा ग्राउंड, मनेंद्रगढ़ में आयोजित होगा। इस अवसर पर रायगढ़ सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समारोह में मुख्यमंत्री का संदेश वाचन एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य (Good news) करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों एवं समाजसेवियों को सम्मानित किया जाएगा।
