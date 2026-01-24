Good news: कलेक्टर की नई पहल, अब गणतंत्र दिवस समारोह में टॉपर स्टूडेंट बनेंगे चीफ गेस्ट, इस बार बनीं वंदना

मनेंद्रगढ़। एमसीबी कलेक्टर ने इस गणतंत्र दिवस पर नई पहल की है। अब हर गणतंत्र दिवस पर जिले के टॉपर्स स्टूडेंड बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी कड़ी में जिले में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से शुक्रवार को मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा ग्राउंड में परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम रिहर्सल हुआ। इस अवसर पर जिले की कक्षा 10वीं की टॉपर छात्रा वंदना सिंह मुख्य अतिथि (Good news) के रूप में उपस्थित रहीं। इस दौरान कलेक्टर डी. राहुल वेंकट एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने संयुक्त रूप से रिहर्सल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समारोह का मिनट-टू-मिनट अभ्यास कराया गया, ताकि कार्यक्रम अनुशासित, समयबद्ध एवं बिना गलती के संपन्न हो सके।