Jaundice in MCB: मनेंद्रगढ़ में पीलिया का प्रकोप, स्कूली बच्चे ज्यादा प्रभावित, आधा दर्जन अभी भी अस्पताल में भर्ती

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ शहर में इन दिनों पीलिया (Jaundice in MCB) के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ सप्ताह से लगातार सामने आ रहे मरीजों के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आंकड़ों के अनुसार हाल के दिनों में तीन से चार दर्जन मरीज पीलिया से ग्रसित पाए गए हैं। इसके अलावा शासकीय व निजी अस्पतालों में भी दर्जनों मरीजों का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीलिया से सबसे अधिक प्रभावित स्कूली बच्चे हैं। आत्मानंद स्कूल में पिछले दिनों लगभग एक दर्जन से अधिक बच्चे पीलिया से ग्रसित पाए गए थे। इनमें से कुछ बच्चों को बेहतर इलाज के लिए राजधानी तक ले जाना पड़ा।