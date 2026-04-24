CG Police Transfer: 69 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला! SP ने जारी किया आदेश, देखें list

जारी आदेश के अनुसार इस तबादले से कुल 69 पुलिसकर्मी प्रभावित हुए हैं, जिनमें 4 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 13 प्रधान आरक्षक और 52 आरक्षक शामिल हैं। इन सभी को जिले के विभिन्न थानों और पुलिस इकाइयों में नई पदस्थापना दी गई है, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।