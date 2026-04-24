CG Police Transfer: 69 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला! SP ने जारी किया आदेश, देखें list(photo-patrika)
CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक रतना सिंह ने प्रशासनिक कसावट और कार्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 69 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार इस तबादले से कुल 69 पुलिसकर्मी प्रभावित हुए हैं, जिनमें 4 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 13 प्रधान आरक्षक और 52 आरक्षक शामिल हैं। इन सभी को जिले के विभिन्न थानों और पुलिस इकाइयों में नई पदस्थापना दी गई है, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
पुलिस विभाग के अनुसार यह तबादला प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को बदलकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे पुलिसिंग में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। नई तैनाती के साथ पुलिसकर्मियों से बेहतर प्रदर्शन और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा की गई है।
एसपी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संबंधित पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।
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