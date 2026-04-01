Road accident: तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पूर्व विधायक बोले- कंपनी पर दर्ज करो एफआईआर

मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत परसगढ़ी तिराहे के समीप रविवार की दोपहर तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे (Road accident) के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाली डीईई वीईई प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के पानी टैंकर से हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है। इधर पूर्व विधायक ने मामले में कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग की है। मांगें नहीं माने जाने पर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है।