Mangalsutra Controversy: छत्तीसगढ़ की सरकारी योजना पर उठे सवाल! कुछ महीनों में ही खराब हुआ मंगलसूत्र, भड़कीं महिलाएं

लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि सामूहिक विवाह समारोह में दिया गया मंगलसूत्र चांदी का है, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर उसका रंग बदलने और काला पड़ने लगा। इससे महिलाओं की शंका और बढ़ गई कि वितरित की गई सामग्री मानक गुणवत्ता की नहीं थी। उनका आरोप है कि योजना के तहत दी गई वस्तुओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे वे असंतुष्ट हैं। मामले को लेकर लाभार्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और जांच की मांग की जा रही है।