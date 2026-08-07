Koria Stone Pelting: पत्थरबाजी कर टीआई की कार समेत 2 दर्जन लग्जरी गाडिय़ों के शीशे तोड़े, सुबह उठे तो नजारा देखकर सब हैरान

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के नगर पालिका शिवपुर चरचा में बुधवार की रात अज्ञात बदमाशों ने पत्थरबाजी (Stone Pelting) कर टीआई की कार समेत 2 दर्जन लग्जरी गाडिय़ों के ग्लास तोड़ दिए। वार्ड क्रमांक 8 स्थित एसईसीएल ऑफिसर कॉलोनी (बी-टाइप) में रात को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान घरों के बाहर खड़े 2 दर्जन लग्जरी गाडिय़ों के शीशे तोड़ दिए। गुरुवार की सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले। इस दौरान लग्जरी गाडिय़ों की टूटी खिड़कियां और चारों ओर बिखरे कांच देखकर स्तब्ध रह गए। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। पुलिस अब पत्थरबाजों की तलाश में जुट गई है।