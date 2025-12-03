Stone pelting on Policemen: Video: अमेरा कोल खदान विस्तार: ग्रामीणों के पथराव में 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों को भी आईं चोटें

Stone pelting on policemen by villagers (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमेरा कोल खदान विस्तार के मामले में ग्रामीण आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। बुधवार को कंपनी द्वारा ग्राम परसोड़ीकला में कोल का खनन किया जा रहा था। इसी बीच ग्रामीण महिला-पुरुष व युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने खदान विस्तार का पूरजोर विरोध किया। ग्रामीण लाठी-डंडे से लैस थे। ऐसे में काफी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर भेजा गया। इससे मामला सुलझने की जगह और उलझ गया। देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव (Stone pelting on Policemen) शुरु कर दिया। लाठी-डंडे भी चलाए। वहीं पुलिस ने भी लाठियां भांजी, लेकिन बाद में बचाव की मुद्रा में आ गई। मौके पर तनाव के हालात हैं, एक ओर पुलिसकर्मी तो दूसरी ओर ग्रामीण मोर्चा संभाले हुए हैं।
अमेरा कोल माइंस विस्तार का विरोध (Stone pelting on Policemen) लगातार जारी है। पिछले कई महीनों से लेकर कोल माइंस के अधिकारियों, ठेकेदारों व सुरक्षाकर्मियों के साथ ग्राम परसोड़ीकला के ग्रामीणों की भिडंत हो चुकी है। इसमें ग्रामीण समेत कोल माइंस से जुड़े अधिकारी घायल हो चुके हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि हम कोल माइंस विस्तार के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। वहीं उनका आरोप है कि कोल कंपनी द्वारा बिना भूमि का अधिग्रहण किए कोल प्रबंधन (Stone pelting on Policemen) द्वारा कोयला खदान का विस्तार किया जा रहा है।
ग्रामीणों व कोल कंपनी के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रही। बुधवार को इस टकराव ने और उग्र रूप ले लिया। लाठी-डंडे से लैस ग्रामीणों ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों पर हमला (Stone pelting on Policemen) कर लिया।
कोल माइंस विस्तार के लिए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर जमीन नहीं देने पर अड़े ग्रामीणों ने कोल माइंस विस्तार का विरोध किया। पुलिस भी पूरी तैयारी में नजर आई।
इसी बीच दोनों पक्षों के बीच बहस ने उग्र रूप ले लिया और ग्रामीणों ने पत्थरबाजी (Stone pelting on Policemen) शुरु कर दी। वहीं ग्रामीणों को खदेडऩे पुलिस ने लाठियां भी भांजी, लेकिन ग्रामीणों की संख्या को देखते हुए पुलिस बचाव की मुद्रा में रही।
अमेरा कोल माइंस एक्सटेंशन (Stone pelting on Policemen) को लेकर ग्रामीणों व कोल कंपनी के बीच तनाव चल रहा है।
ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव की सूचना पर अपर कलेक्टर सुनील नायक, एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, लखनपुर टीआई समेत काफी संख्या में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों को खदेडऩे पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले मंगाने की भी तैयारी है।
