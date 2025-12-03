Stone pelting on Policemen: Video: अमेरा कोल खदान विस्तार: ग्रामीणों के पथराव में 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों को भी आईं चोटें

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमेरा कोल खदान विस्तार के मामले में ग्रामीण आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। बुधवार को कंपनी द्वारा ग्राम परसोड़ीकला में कोल का खनन किया जा रहा था। इसी बीच ग्रामीण महिला-पुरुष व युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने खदान विस्तार का पूरजोर विरोध किया। ग्रामीण लाठी-डंडे से लैस थे। ऐसे में काफी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर भेजा गया। इससे मामला सुलझने की जगह और उलझ गया। देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव (Stone pelting on Policemen) शुरु कर दिया। लाठी-डंडे भी चलाए। वहीं पुलिस ने भी लाठियां भांजी, लेकिन बाद में बचाव की मुद्रा में आ गई। मौके पर तनाव के हालात हैं, एक ओर पुलिसकर्मी तो दूसरी ओर ग्रामीण मोर्चा संभाले हुए हैं।