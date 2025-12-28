Road accident: रेत लोड टीपर वाहन ने वैन को मारी जबरदस्त टक्कर, ससुर-दामाद गंभीर, छाया था घना कोहरा

Tipper and van accident (Photo- Patrika)
लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर नहर रोड पर रविवार की सुबह 7 बजे रेत लोड टीपर ने इको वैन को टक्कर मार (Road accident) दी। हादसे में ससुर-दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान क्षेत्र में घने कोहरा था, इस वजह से टक्कर हो गई।
लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर नहर रोड पर रविवार की सुबह 7 बजे रेत लोड टीपर ने इको वैन क्रमांक 11 एएक्स 3603 को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे (Road accident) में वैन सवार ग्राम बेलदगी निवासी पारस उम्र 22 वर्ष व उसका ससुर भीखनाथ उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बंधा गंभीर रूप से घायल हो गए।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको वैन के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वही टीपर वाहन खेत में उतर गया और चालक फरार हो गया। घायल ससुर, दामाद (Road accident) को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।
गौरतलब है कि जिले के उदयपुर और लखनपुर की सीमा पर स्थित रेड़ नदी से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल टीपर वाहन बिना नंबरों के सडक़ों पर फर्राटे से दौड़ (Road accident) रहे हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं। सडक़ों पर बिना नंबर के टीपर वाहनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई खनिज, राजस्व व पुलिस विभाग द्वारा नहीं की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग