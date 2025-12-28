Road accident: रेत लोड टीपर वाहन ने वैन को मारी जबरदस्त टक्कर, ससुर-दामाद गंभीर, छाया था घना कोहरा

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर नहर रोड पर रविवार की सुबह 7 बजे रेत लोड टीपर ने इको वैन को टक्कर मार (Road accident) दी। हादसे में ससुर-दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान क्षेत्र में घने कोहरा था, इस वजह से टक्कर हो गई।