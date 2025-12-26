26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Road accident: शहर के रिंग रोड में खड़े ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत

Road accident: गांधी चौक से बस स्टैंड की ओर जाने के दौरान हुए हादसे का शिकार, युवकों की मौत से परिजन में पसरा मातम

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 26, 2025

Road accident

Police on the spot (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड में गुरुवार की रात तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट आने से दोनों की मौत (Road accident) हो गई। सूचना पर पुलिस ने शवों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। शुक्रवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। हादसे में युवकों की मौत से परिजन सदमे में हैं।

शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआपारा निवासी बृजेश कुमार लकड़ा पिता बिरेंद्र लकड़ा 25 वर्ष बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त शांतिपारा फुंदुरडिहारी निवासी मेल प्रकाश तिर्की पिता रामलियेश तिर्की 26 वर्ष के साथ गुरुवार की रात करीब 8 बजे प्रतीक्षा बस स्टैंड (Road accident) की ओर जा रहा था।

दोनों रिंग रोड नमनाकला स्थित बाबरा मोटर्स के पास खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आईं और लहूलुहान (Road accident) हो गए।

यह देख आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया।

Road accident: परिजन में पसरा मातम

पुलिस ने शवों को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखवाया था। शुक्रवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। सडक़ हादसे में दो दोस्तों की मौत (Road accident) से उनके परिजन में मातम पसर गया है। दोपहर में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।

ये भी पढ़ें

Patwari suspended: Video: फेक वीडियो कहकर जिस पटवारी ने 2 युवकों को पकड़वाया, वह निकला असली, वसूली करता दिखा, अब सस्पेंड
कोरीया
Patwari suspended

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Road accident: शहर के रिंग रोड में खड़े ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Suicide Case: धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव, इलाके में हड़कंप

धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की सुसाइड (photo source- Patrika)
अंबिकापुर

Christmas festival: धूमधाम से मना क्रिसमस पर्व, महागिरजाघर में हुए धार्मिक अनुष्ठान, बिशप ने दिए ये संदेश

Christmas festival
अंबिकापुर

Crime news: बेटे को छोडऩे आया था दोस्त, पिता ने धारदार हथियार से गले पर किया प्रहार, कहा- तुम धान चुराकर बेचते हो

Crime news
अंबिकापुर

Ration scam: राशन घोटाला मामला: 65 लाख का किया था गबन, 2 और आरोपी गिरफ्तार

Ration scam
अंबिकापुर

Collector in hospital: कलेक्टर पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देखी व्यवस्था, कहा- लापरवाही नहीं करूंगा बर्दाश्त

Collector in hospital
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.