Road accident: शहर के रिंग रोड में खड़े ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत

अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड में गुरुवार की रात तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट आने से दोनों की मौत (Road accident) हो गई। सूचना पर पुलिस ने शवों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। शुक्रवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। हादसे में युवकों की मौत से परिजन सदमे में हैं।