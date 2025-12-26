Road accident: शहर के रिंग रोड में खड़े ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत

Police on the spot (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड में गुरुवार की रात तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट आने से दोनों की मौत (Road accident) हो गई। सूचना पर पुलिस ने शवों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। शुक्रवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। हादसे में युवकों की मौत से परिजन सदमे में हैं।
शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआपारा निवासी बृजेश कुमार लकड़ा पिता बिरेंद्र लकड़ा 25 वर्ष बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त शांतिपारा फुंदुरडिहारी निवासी मेल प्रकाश तिर्की पिता रामलियेश तिर्की 26 वर्ष के साथ गुरुवार की रात करीब 8 बजे प्रतीक्षा बस स्टैंड (Road accident) की ओर जा रहा था।
दोनों रिंग रोड नमनाकला स्थित बाबरा मोटर्स के पास खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आईं और लहूलुहान (Road accident) हो गए।
यह देख आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया।
पुलिस ने शवों को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखवाया था। शुक्रवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। सडक़ हादसे में दो दोस्तों की मौत (Road accident) से उनके परिजन में मातम पसर गया है। दोपहर में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।
