Patwari suspended: Video: फेक वीडियो कहकर जिस पटवारी ने 2 युवकों को पकड़वाया, वह निकला असली, वसूली करता दिखा, अब सस्पेंड

Patwari taking bribe (Photo- Video grab)
बैकुंठपुर। काम के बदले में पैसे की मांग करते वीडियो वायरल (Patwari suspended) होने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी कोरिया जिले के पटना तहसील में पदस्थ अमरेश कुमार पाण्डेय है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पटवारी ने उक्त वीडियो को फेक बताकर 2.50 लाख रुपए वसूली के प्रयास का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। बाद में उक्त वीडियो असली निकला।
सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में पटना विकासखंड अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 6 अमहर क्षेत्र में पदस्थ पटवारी अमरेश कुमार पांडेय शासकीय कार्य के एवज में पैसे की मांग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो (Patwari suspended) के आधार पर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई।
निलंबन आदेश में लिखा गया है कि पटवारी पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण नियम) 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया है, जो कि यह कृत्य को कदाचार की श्रेणी में आता है। निलंबन (Patwari suspended) अवधि में उसका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर में निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन ने मामले में सख्ती बरत भ्रष्टाचार पर लगाम कसने संदेश दिया है। वायरल वीडियो में पटवारी की संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। उसके बाद त्वरित कार्रवाई (Patwari suspended) की गई।
जिस पटवारी (Patwari suspended) को सस्पेंड किया गया है, उसने 2 दिन पूर्व बैकुंठपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात नंबर से उनके पास किसी ने एक एडिटेड वीडियो भेजा और उसे तत्काल डिलीट कर दिया। फिर उक्त व्यक्ति उनसे वीडियो वायरल न करने के एवज में 2.50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है।
अज्ञात युवक सामने न आकर पटवारी को एक पेड़ के पीछे रुपए रखकर जाने कहा था। पटवारी ने रुपए उसके बताए अनुसार वहां रखे। फिर जैसे ही युवक रुपए उठाने आया, पुलिस ने उसे दबोच (Patwari suspended) लिया था। युवक ने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ ये प्लान बनाया था।
जिस वीडियो को एडिटेड व फेक बताकर पटवारी (Patwari suspended) ने अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह वीडियो असली निकला। वीडियो में पटवारी काम करने के एवज में रुपए की डिमांड करता दिखाई दे रहा है।
काम कराने आए युवकों ने उसे 400 रुपए दिए तो पटवारी ने कहा कि इतना तो मैं लेता ही नहीं हूं। कम से कम 2-3 हजार रुपए दो। इसी आधार पर उसके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई।
