25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Patwari suspended: Video: फेक वीडियो कहकर जिस पटवारी ने 2 युवकों को पकड़वाया, वह निकला असली, वसूली करता दिखा, अब सस्पेंड

Patwari suspended: पटवारी ने थाने में शिकायत की थी कि एडिटेड वीडियो भेजकर एक युवक ने उससे मांगे हैं ढाई लाख, पुलिस ने मामले में एक युवक को किया था गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 25, 2025

Patwari suspended

Patwari taking bribe (Photo- Video grab)

बैकुंठपुर। काम के बदले में पैसे की मांग करते वीडियो वायरल (Patwari suspended) होने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी कोरिया जिले के पटना तहसील में पदस्थ अमरेश कुमार पाण्डेय है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पटवारी ने उक्त वीडियो को फेक बताकर 2.50 लाख रुपए वसूली के प्रयास का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। बाद में उक्त वीडियो असली निकला।

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में पटना विकासखंड अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 6 अमहर क्षेत्र में पदस्थ पटवारी अमरेश कुमार पांडेय शासकीय कार्य के एवज में पैसे की मांग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो (Patwari suspended) के आधार पर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

निलंबन आदेश में लिखा गया है कि पटवारी पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण नियम) 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया है, जो कि यह कृत्य को कदाचार की श्रेणी में आता है। निलंबन (Patwari suspended) अवधि में उसका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर में निर्धारित किया गया है।

जिला प्रशासन ने मामले में सख्ती बरत भ्रष्टाचार पर लगाम कसने संदेश दिया है। वायरल वीडियो में पटवारी की संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। उसके बाद त्वरित कार्रवाई (Patwari suspended) की गई।

वीडियो के आधार पर वसूली की थी कोशिश

जिस पटवारी (Patwari suspended) को सस्पेंड किया गया है, उसने 2 दिन पूर्व बैकुंठपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात नंबर से उनके पास किसी ने एक एडिटेड वीडियो भेजा और उसे तत्काल डिलीट कर दिया। फिर उक्त व्यक्ति उनसे वीडियो वायरल न करने के एवज में 2.50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है।

अज्ञात युवक सामने न आकर पटवारी को एक पेड़ के पीछे रुपए रखकर जाने कहा था। पटवारी ने रुपए उसके बताए अनुसार वहां रखे। फिर जैसे ही युवक रुपए उठाने आया, पुलिस ने उसे दबोच (Patwari suspended) लिया था। युवक ने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ ये प्लान बनाया था।

Patwari suspended: वीडियो निकला असली

जिस वीडियो को एडिटेड व फेक बताकर पटवारी (Patwari suspended) ने अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह वीडियो असली निकला। वीडियो में पटवारी काम करने के एवज में रुपए की डिमांड करता दिखाई दे रहा है।

काम कराने आए युवकों ने उसे 400 रुपए दिए तो पटवारी ने कहा कि इतना तो मैं लेता ही नहीं हूं। कम से कम 2-3 हजार रुपए दो। इसी आधार पर उसके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें

Ration scam: राशन घोटाला मामला: 65 लाख का किया था गबन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर
Ration scam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 05:29 pm

Published on:

25 Dec 2025 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Patwari suspended: Video: फेक वीडियो कहकर जिस पटवारी ने 2 युवकों को पकड़वाया, वह निकला असली, वसूली करता दिखा, अब सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Blackmailing: वीडियो एडिट कर पटवारी को भेजा, बोला- 2.50 लाख रुपए दो, वरना वायरल कर दूंगा, पुलिस ने प्लान बनाकर दबोचा

Blackmailing
कोरीया

Brutal murder: दिनदहाड़े फावड़ा मारकर की चाचा की हत्या, फिर कुएं में कूद गया आरोपी, उसकी भी मौत

Brutal murder
कोरीया

374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन

CG Job: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 374 पदों पर होगी भर्ती, 5वीं से 8वीं पास कर सकते है आवेदन
कोरीया

Trekking in Tiger Reserve: छत्तीसगढ़ के इस टाइगर रिजर्व में है भारत का पहला ट्रेकिंग ट्रैक, बन रहा ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन, दिल्ली-मुंबई से भी पहुंच रहे पर्यटक

Trekking in Tiger reserve
कोरीया

Student death: परीक्षा देकर लौट रहे 11वीं कक्षा के 2 छात्रों को पिकअप ने मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा रेफर

Student death
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.