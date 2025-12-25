Patwari suspended: Video: फेक वीडियो कहकर जिस पटवारी ने 2 युवकों को पकड़वाया, वह निकला असली, वसूली करता दिखा, अब सस्पेंड

बैकुंठपुर। काम के बदले में पैसे की मांग करते वीडियो वायरल (Patwari suspended) होने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी कोरिया जिले के पटना तहसील में पदस्थ अमरेश कुमार पाण्डेय है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पटवारी ने उक्त वीडियो को फेक बताकर 2.50 लाख रुपए वसूली के प्रयास का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। बाद में उक्त वीडियो असली निकला।