Ration scam: राशन घोटाला मामला: 65 लाख का किया था गबन, 2 और आरोपी गिरफ्तार

Ration scam accused arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। वर्ष 2022 से 2024 तक शहर के राशन दुकानों में हुए 64.94 लाख के राशन घोटाले (Ration scam) के मामले में कोतवाली पुलिस ने फरार 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। इसके पूर्व एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे।
खाद्य शाखा के अधिकारी शिव कुमार मिश्रा ने 7 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 71, 29 एवं 54 की संयुक्त रूप से जांच की गई।
दुकानों की जांच में खाद्यान्न की बड़ी कमी (Ration scam) पाई गई। जांच में सितंबर 2022 से मार्च 2024 की स्थिति में 1631.29 क्विंटल चावल, 10.43 क्विंटल शक्कर और 48.34 क्विंटल चना, कुल मिलाकर 64.94 लाख रुपये का गबन पाया गया।
इसके बाद थाना कोतवाली में धारा 420, 409, 120-बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले (Ration scam) में पूर्व में आरोपी सुनीता पैकरा, मुकेश यादव, फरहान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था।
राशन दुकान से गबन (Ration scam) के मामले में पवन सिंह और सैफ अली फरार चल रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
