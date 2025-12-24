Ration scam: राशन घोटाला मामला: 65 लाख का किया था गबन, 2 और आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। वर्ष 2022 से 2024 तक शहर के राशन दुकानों में हुए 64.94 लाख के राशन घोटाले (Ration scam) के मामले में कोतवाली पुलिस ने फरार 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। इसके पूर्व एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे।