Ration scam: 65 लाख का राशन घोटाला: समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 6 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

अंबिकापुर. सरगुजा में एक बार फिर गरीबों का शासकीय राशन घोटाला (Ration scam) किए जाने का मामला सामने आया है। सोसायटी संचालकों द्वारा 65 लाख रुपए का राशन गबन कर ब्लैक में मार्केट में बेच दिया गया है। भाजपा नेता आलोक दुबे ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य अधिकारी ने मामले की जांच के बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।