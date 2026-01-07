7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Students dance on obscene song: Video: सरकारी स्कूल में अश्लील भोजपुरी गाने पर 11वीं के छात्रों ने किया डांस, Video वायरल होते ही मचा हडक़ंप

Students dance on obscene song: हाईस्कूल के टेलीकॉम लैब में टीवी स्क्रीन पर गाना लगाकर छात्र कर रहे थे डांस, इंस्टाग्राम पर किया अपलोड, स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर उठे सवाल

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 07, 2026

Students dance on obscene song

11th student dance in lab (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र के बसंतपुर हाईस्कूल के टेलीकॉम लैब में कक्षा 11वीं के छात्रों द्वारा अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस (Students dance on obscene song) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना ने विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

9 दिसंबर 2025 को 11वीं कक्षा में अध्ययनरत कुछ छात्र विद्यालय के टेलीकॉम लैब में लाइट बंद कर टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना ‘लुलिया मांगेले’ चलाया और डांस करने लगे। छात्रों ने इस पूरी घटना का वीडियो (Students dance on obscene song) मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया और बाद में उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वीडियो (Students dance on obscene song) के सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों की निगरानी और अनुशासन व्यवस्था पर चिंता जताई है।

उनका कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को खराब करती हैं। बसंतपुर हाईस्कूल के प्राचार्य संजय यादव ने बताया कि मामले (Students dance on obscene song) को गंभीरता से लिया गया है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Students dance on obscene song: छात्रों के पास मोबाइल कैसे पहुंचा

इस मामले (Students dance on obscene song) में सवाल उठ रहा है कि छात्रों के पास स्कूल परिसर में मोबाइल फोन कैसे पहुंचे और घटना के समय संबंधित शिक्षक या प्रभारी की मौजूदगी क्यों नहीं थी।

शिक्षा विभाग द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बच्चों से पूछताछ कर वीडियो की तिथि और परिस्थितियों की पुष्टि की जाएगी। साथ ही टेलीकॉम कक्षा के प्रभारी से भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध
अंबिकापुर
Triple talaq

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 08:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Students dance on obscene song: Video: सरकारी स्कूल में अश्लील भोजपुरी गाने पर 11वीं के छात्रों ने किया डांस, Video वायरल होते ही मचा हडक़ंप

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Record breaking cold: अंबिकापुर में ठंड ने तोड़ा पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 3.3 डिग्री

Record breaking cold
अंबिकापुर

Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध

Triple talaq
अंबिकापुर

Wife murder: शराबी पति ने पहले पत्नी का दबा दिया मुंह, फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

Wife murder
अंबिकापुर

School holiday: शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरगुजा व बलरामपुर के स्कूलों में कलेक्टर ने घोषित की छुट्टी

School holiday
अंबिकापुर

NHRC ordered to CS: डॉक्टर-नर्सों की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा- दें 5 लाख का मुआवजा

NHRC ordered to CS
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.