Students dance on obscene song: Video: सरकारी स्कूल में अश्लील भोजपुरी गाने पर 11वीं के छात्रों ने किया डांस, Video वायरल होते ही मचा हडक़ंप

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र के बसंतपुर हाईस्कूल के टेलीकॉम लैब में कक्षा 11वीं के छात्रों द्वारा अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस (Students dance on obscene song) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना ने विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।