CG News: कक्षा स्थगित कर शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके, छात्रों ने की कार्रवाई की मांग

शिक्षक ने लगाए अश्लील गानों पर ठुमके (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: बिलासपुर आईटीआई कोनी परिसर में नए साल के जश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एनएसयूआई और आईटीआई के छात्रों ने प्राचार्य को लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि 2 जनवरी को कक्षाएं अचानक बंद कर दी गईं और छात्रों को छुट्टी देकर शिक्षक-कर्मचारियों ने कैंपस के भीतर ही न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया।
शिकायत में कहा गया है कि पार्टी के दौरान तेज़ आवाज़ में गाने बजाए गए और डांस होता रहा। इससे हॉस्टल और कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे छात्रों की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हुई। छात्रों का कहना है कि सिलेबस पहले से ही अधूरा है, ऐसे में पढ़ाई छोडक़र जश्न मनाना समझ से परे है। कई छात्रों ने दावा किया कि विरोध करने पर नंबर और हाजिरी का दबाव बनाया जाता है, इसलिए वे खुलकर बोलने से डरते हैं। छात्रों ने यह भी बताया कि कैंपस के भीतर कई शिक्षक नशे में झूमते रहे।
छात्रों ने प्रबंधन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी शिक्षकों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह के गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों पर सख्त रोक लगाने और पढ़ाई-परीक्षाओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। एनएसयूआई छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
