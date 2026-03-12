LPG cylinder Scam: बिलासपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, किराए के मकान से 55 सिलेंडर बरामद

LPG cylinder Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोनी क्षेत्र में संचालित एक अवैध रिफिलिंग सेंटर पर छापा मारा है। खाद्य विभाग की टीम ने गुडाखू फैक्ट्री के सामने स्थित एक किराए के मकान में दबिश देकर मौके से 55 खाली और भरे हुए गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।