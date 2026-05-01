‘आप डिजिटल अरेस्ट में हैं’, मुंबई पुलिस बन ठगों ने बुजुर्ग महिला से 4 किस्तों में उड़ाए 1.04 करोड़ रुपए, 7 दिन तक डराया

मैं डर गई और उनकी हर बात मानने लगी। वे मुझे घंटों वीडियो कॉल पर रखते थे, बोले कि ‘आरबीआई जांच’ चल रही है और मुझे अपनी सारी रकम सरकारी खाते में ट्रांसफर करनी होगी, जो बाद में वापस मिल जाएगी। सबसे ज्यादा डर तब लगा, जब उन्होंने कहा कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो मेरे बेटे और पोतों को भी जेल भेज दिया जाएगा। एक मां होने के नाते मैं यह जोखिम नहीं ले सकती थी। हर दिन मुझे लगता था कि मैं अपने परिवार को बचा रही हूं, पर असल में मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो रही थी।