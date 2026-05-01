CG Rain Alert: मौसम का यू-टर्न, आज भी कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना, IMD का ताजा अपडेट जारी

बिलासपुर में गुरुवार का दिन तेज धूप और उमस भरी गर्मी के साथ शुरू हुआ। दोपहर तक सूरज की तपिश इतनी तेज रही कि लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए। लेकिन शाम होते ही मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। यह बारिश देर रात तक रुक-रुक कर जारी रही, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई और तापमान में लगभग दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।