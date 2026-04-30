CG Weather Alert: अचानक मौसम ने ली करवट, गरियाबंद में तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, 14 जिलों को चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 1 मई से कई सिस्टम सक्रिय होने से तापमान में गिरावट के असार है। सिस्टम के एक्टिव होने से आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के संकेत है। वहीं आज इसका असर दिखा। गरियाबंद में सुबह से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया और आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं आने वाले दिनों में आंशिक राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में मौसम में बदलाव के आसार है। वहीं कहीं कहीं बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी हुई है।