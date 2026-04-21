CG News: नेशनल हाईवे पर सैकड़ो ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, पुलिया निर्माण को लेकर 11 घंटो से संघर्ष जारी

अभयारण्य कोर क्षेत्र होने के कारण निर्माण कार्य के पूर्व विभागीय एनओसी निर्माण एजेंसी को लिया जाना जरूरी होता है। प्रक्रिया बद्ध कार्य की शुरुआत होना चाहिए ताकि ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना न पडे़। इधर लंबा अंतराल तक सड़क जाम होने से भीषण गर्मियों में आवाजाही करने वालों को भयंकर परेशानी होने के साथ ही सड़क के दोनो तरफ लंबी मोटर गाडि़यो की लाइन लगी हुई है। एसडीओपी पुलिस मैनपुर ओम प्रकाश कुजूर के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। अब देखना होगा शासन प्रशासन और आंदोलनकारियो के बीच समाधान की दिशा में क्या सार्थक प्रयास होता है। ताकि सड़क जाम बहाल हो सके।