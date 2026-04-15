CG Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पति की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। दोनों घायलों को राजिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने लोमश पटेल को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी बुधियारिन पटेल का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दुर्घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।