Road Accident: एक झटके में उजड़ा परिवार, ट्रेलर की टक्कर से माता-पिता की मौत, बेटी की हालत गंभीर

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजना निवासी रोहिणी चौधरी (50 वर्ष) अपनी पत्नी रजनी चौधरी (45 वर्ष) व बेटी भारती चौधरी (14 वर्ष) के साथ एक ही बाइक में रविवार को घरघोड़ा की तरफ जा रहा था। ऐसे में शाम करीब 4 बजे के आसपास रोहिणी चौधरी घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अमलीडीह रोड पर पहुंचा था, तभी घरघोड़ा की ओर से एक ट्रेलर चालक ने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और सामने से उसकी बाइक को टक्कर मार दिया।