Road accident: Video: सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत, 3 बिजली खंभे से जा टकराए तो 3 को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 3 घायल

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर और गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार की दोपहर हुए दो अलग-अलग सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहली घटना लखनपुर के ग्राम जमगला राइस मिल के पास हुई। इसमें तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे (Road accident) में बाइक सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर चठिरमा फॉरेस्ट बेरियर के पास हुई। इसमें बाइक सवार 3 युवक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गए। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए।