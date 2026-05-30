MLA Surrender Case: पूर्व मंत्री का फिर आया बयान, कहा- विधायक ने की ड्रामेबाजी, गिरफ्तारी देनी ही थी तो बगल में थाना है, चले जाते

अंबिकापुर। नायब तहसीलदार से मारपीट (Naib Tehsildar beaten) के आरोप में सीतापुर विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नायब तहसीलदार समेत उनके समर्थन में खड़े राजस्व अधिकारी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल पर थे। बताया जा रहा है कि विधायक शुक्रवार की शाम गिरफ्तारी (MLA Surrender Case) देने सीतापुर से आईजी कार्यालय अंबिकापुर आ रहे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। इसके बाद वे वापस लौट गए। इस मामले को पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने विधायक की ड्रामेबाजी बताया है।