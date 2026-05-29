Sitapur MLA Statement Video: सीतापुर विधायक बोले- मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, हड़ताल करने या काम छोडऩे की जरूरत ही नहीं है

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक की बहन से बद्तमीजी के आरोप में नायब तहसीलदार की पिटाई (Naib Tehsildar beaten) का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ओर जहां छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सेवा संघ से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं, वहीं विधायक (Sitapur MLA Statement) का कहना है कि हड़ताल करने या काम छोडऩे की क्या जरूरत है, वे खुद ही गिरफ्तारी देंगे। यदि ऐसा होता तो बिना दबाव के एफआईआर दर्ज नहीं होता।