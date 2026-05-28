Commits Suicide: तुम्हारी बहू मेरी गर्लफ्रेंड है, अवैध संबंध है उससे, उसे मेरे पास भेज दो, वरना आत्महत्या कर लूंगा, फिर लगा ली फांसी

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने शादीशुदा महिला के ससुर के नाम कई पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश पेड़ पर फांसी (Commits Suicide) के फंदे पर लटकती मिली है। पत्र में उसने लिखा है कि तुम्हारी बहू मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मेरे लंबे समय से अवैध संबंध हैं। उसे मेरे पास भेज दो। आज नहीं तो कल मैं उससे जरूर शादी करूंगा। यदि उसे मेरे पास नहीं भेजोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पुलिस ने करीब 10 ऐसे लेटर जब्त किए हैं। अब उसे ही सुसाइड नोट मानकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये लेटर करीब 1 साल पुराने हैं।