Big Fraud: शिक्षिका समेत 9 लोगों से 3 करोड़ रुपए की ठगी, अपनी कंपनी का ये स्कीम बताकर दिलाता था होम लोन

अंबिकापुर. होम लोन दिलाने के नाम पर शिक्षिका समेत 9 लोगों से 3 करोड़ से अधिक राशि की ठगी (Big Fraud) करने वाले आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी अनशिवआर्या फाउण्डेशन ग्रुप कंपनी का संचालन करता था और लोगों को 60 प्रतिशत लोन की राशि कंपनी में जमा रखने पर लोन की पूरी किश्त जमा करने का झांझा देकर ठगी करता था। शिक्षिका भी उसके झांसे में आ गई थी। उसने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में इसी माह दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।