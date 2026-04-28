Big fraud: कल्याण ज्वेलर्स के कर्मचारी ने ग्राहक को धनलक्ष्मी स्कीम बताकर की 5.72 लाख की ठगी, रायपुर से गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के बनारस रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स के कर्मचारी द्वारा स्वर्ण स्कीम बताकर एक व्यक्ति से 5 लाख 72 हजार रुपए ठगी (Big fraud) की गई थी। पीडि़त की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल कर्मचारी द्वारा पहली बार उसे 10 हजार रुपए का फायदा दिया गया था, बाद में 7 लाख 59 हजार रुपए जमा करवाकर मात्र 1 लाख 87 हजार ही लौटाए। इसके बाद पीडि़त को ठगी का एहसास हुआ था।