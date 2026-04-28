Honesty of young man: ईमानदारी की मिसाल: युवक को सडक़ पर गिरे मिले 13000 रुपए, थाने में जाकर कहा- स्कूटी वाले की जेब से गिरा है

अंबिकापुर। आज के दौर में कई लोगों की दूसरों की कमाई पर नजर रहती है। आलम यह है कि रुपयों की खातिर लोग एक-दूसरे की जान लेने पर भी उतारु रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो दूसरों के गिरे रुपयों (Honesty of young man) को भी उन्हें लौटाने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। गांधीनगर सब्जी मार्केट के पास एक युवक को सडक़ पर गिरे हुए 500-500 रुपयों के नोट मिले। उसने रुपए उठाकर गिने तो 13000 निकले। युवक ने उन रुपयों को तनिक भी देरी न करते हुए गांधीनगर थाने में जाकर सुपुर्द कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि ये रुपए एक स्कूटी सवार की जेब से उसने गिरते देखे हैं। पुलिस उक्त युवक की ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे हैं।