Big land fraud: 6.25 एकड़ का रिंग बांध तालाब बचा मात्र 57 डिसमिल, एक ही व्यक्ति के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र से करा दी रजिस्ट्री!

अंबिकापुर। नगर निगम क्षेत्र में तालाबों के घटते रकबे और बढ़ते अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मास्टर प्लान 2021 में दर्ज जलाशयों की जमीन (Big land fraud) लगातार कम होने के आरोप सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा ने पूरे मामले को उजागर करते हुए कलेक्टर सरगुजा से हस्तक्षेप की मांग की है। रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कैलाश मिश्रा ने बताया कि रिंग बांध तालाब, जो पहले 6.25 एकड़ क्षेत्र में फैला था, अब सिमटकर मात्र 57 डिसमिल रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी 2026 में शेष भूमि की भी रजिस्ट्री कर दी गई और तालाब के बड़े हिस्से को रातों-रात पाट दिया गया।