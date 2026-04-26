26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Man climbed on tower: कोर्ट का फैसला सुनते ही 2 बच्चों को किया पत्नी के हवाले, फिर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया युवक, जानिए वजह

Man climbed on tower: टावर पर चढ़े देख गांव में मच गई हलचल, मौके पर पहुंची पुलिस, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मशक्कत के बाद उतारा नीचे

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 26, 2026

Man climbed on tower

Young man who climbed on tower (Photo- Patrika)

चिरमिरी। पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद कुटुंब न्यायालय तक पहुंच गया था। शुक्रवार को कुटुंब न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने अपना फैसला सुनाते हुए पति को उसके दोनों बच्चे को पत्नी के हवाले करने कहा। आदेश के परिपाल में उसने 2 बच्चे को उनकी मां के हवाले कर दिया। न्यायालय के इस फैसले से क्षुब्ध पिता 132 केवी हाईटेंशन टावर (Man climbed on tower) पर चढ़ गया। यह देख गांव में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पोड़ी थाने की पुलिस पहुंची। मामले में काफी समझाइश के बाद पुलिस की मदद से उसे नीचे उतरा गया।

एमसीबी जिले के पोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साजापहाड़ निवासी बलराम सिंह और उसकी पत्नी देववती सिंह का कुटुम्ब न्यायालय मनेन्द्रगढ में प्रकरण चल रहा था। मामले (Man climbed on tower) में न्यायालय ने दोनों बच्चों को उसकी पत्नी देववती को सौंपने आदेश पारित किया। कोर्ट ने दोनों बच्चों को मां को अभिरक्षा में देने का आदेश देकर कहा कि प्रथम आधिपत्य मां का है।

शुक्रवार को चिरमिरी तहसीलदार के निर्देश पर दोनों बच्चों को मां देववती सिंह को सुपुर्द करने पुलिस पहुंची, जहां दोनों बच्चों को मां के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों को देववती सिंह के ले जाने के बाद युवक दुखी होकर शाम लगभग 6 बजे 132केवी हाईटेंशन टावर (Man climbed on tower) पर चढ़ गया।

इसकी स्थानीय निवासियों ने पोड़ी थाना में सूचना दी। आनन-फानन में पोड़ी थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बंद कराई गई।

सीएसपी और तहसीलदार ने दी समझाइश

सूचना पर तहसीलदार समीर शर्मा एवं सीएसपी दीपिका मिंज ने भी मौके पर पहुंच कर युवक बलराम को समझाया। करीब 2 घंटे के बाद बिजली टावर (Man climbed on tower) से युवक को नीचे उतारा गया। फिर समझाइश देकर उसे परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। इस दौरान नागपुर चौकी प्रभारी शेष नारायण सिंह, सुरसेन तिर्की, मुमताज खान, अजय मिश्रा शामिल सहित ग्रामीण मौजूद थे।

Man climbed on tower: क्षुब्ध होकर उठाया कदम

इस संबंध में पोड़ी थाना प्रभारी ओपी दुबे ने कहा कि कुटुंब न्यायालय के आदेशानुसार बच्चों को मां के सुपुर्द किया गया था। इस फैसले के बाद युवक बलराम बिजली के हाईटेंशन टावर (Man climbed on tower) पर चढ़ गया। उसे समझाइश देने के बाद नीचे उतारा गया और उसके परिजन को सुपुर्द किया गया है।

ये भी पढ़ें

Road accident: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार शिक्षिकाओं को कुचला, 1 की मौके पर मौत, दूसरी घायल
बलरामपुर
Road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Man climbed on tower: कोर्ट का फैसला सुनते ही 2 बच्चों को किया पत्नी के हवाले, फिर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया युवक, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

69 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला! SP ने जारी किया आदेश, देखें list

CG Police Transfer: 69 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला! SP ने जारी किया आदेश, देखें list(photo-patrika)
कोरीया

3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप

CG Suspended News: 3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप(photo-patrika)
कोरीया

Huge road accident: सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत, 10 घायल, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी तो 2 कारों में हुई भिड़ंत

Huge road accident
कोरीया

Road Accident: कोरिया में भीषण सड़क हादसा, दो अर्टिगा की टक्कर से एक की मौत, 6 घायल

दो कारों में आमने-सामने टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरीया

CG Accident: छत्तीसगढ़ में रफ़्तार का कहर, शादी में शामिल होने गए 3 लोगों की दर्दनाक मौत

युवक को बाइक ने मारी टक्कर (photo source- Patrika)
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.