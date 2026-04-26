Man climbed on tower: कोर्ट का फैसला सुनते ही 2 बच्चों को किया पत्नी के हवाले, फिर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया युवक, जानिए वजह

चिरमिरी। पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद कुटुंब न्यायालय तक पहुंच गया था। शुक्रवार को कुटुंब न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने अपना फैसला सुनाते हुए पति को उसके दोनों बच्चे को पत्नी के हवाले करने कहा। आदेश के परिपाल में उसने 2 बच्चे को उनकी मां के हवाले कर दिया। न्यायालय के इस फैसले से क्षुब्ध पिता 132 केवी हाईटेंशन टावर (Man climbed on tower) पर चढ़ गया। यह देख गांव में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पोड़ी थाने की पुलिस पहुंची। मामले में काफी समझाइश के बाद पुलिस की मदद से उसे नीचे उतरा गया।