CG News: मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, इलाके में मची अफरा-तफरी, घंटो से जारी है ड्रामा

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक दिन पहले उसने घर के पास वाहन को दीवार से टकरा दिया था, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना के बाद वह मानसिक तनाव में था। परिजन घर पर मौजूद नहीं थे और संभावित डांट के डर से उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही नंदिनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।