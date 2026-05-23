Railway Accident: गार्डन की तरह रेलवे ट्रैक पर घूम रहा था युवक, मालगाड़ी की चपेट में आने से हो गई मौत

जानकारी के अनुसार घटना बस्तर के परपा थाना क्षेत्र के कुमार मरेंगा की है। जिले में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। रोज की तरह बिना किसी को बताए घर से निकल गया और घूमते-घूमते वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। इसी दौरान सामने से मालगाड़ी आ रही थी। ट्रेन चालक ने युवक को पटरी पर देखकर कई बार हटने का इशारा किया और आवाज भी लगाई, लेकिन वह ट्रैक से नहीं हटा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।