Train Cancelled: गोंदिया–दुर्ग मेमू समेत कई लोकल ट्रेनें रद्द, यात्रियों को लगा बड़ा झटका, देखें list

Train Cancelled(photo-patrika)
Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण पूर्व पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के नागपुर मंडल के गोंदिया यार्ड में आवश्यक तकनीकी कार्य के चलते यात्रियों को एक बार फिर असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने 21 मई से दो दिनों के लिए विशेष ट्रैफिक एवं इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया है। इस ब्लॉक के दौरान गोंदिया स्टेशन क्षेत्र में पॉइंट और स्विच सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुचारू बनाना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कार्य रेलवे नेटवर्क की मजबूती और भविष्य में ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए बेहद जरूरी है। इस अवधि में तकनीकी टीम द्वारा ट्रैक, सिग्नल और इलेक्ट्रिक सिस्टम की विस्तृत जांच और सुधार कार्य भी किया जाएगा, जिससे कुछ ट्रेनों के संचालन पर अस्थायी प्रभाव पड़ना तय है।
रेलवे द्वारा निर्धारित इस विशेष ब्लॉक की कुल अवधि 8 घंटे 30 मिनट रखी गई है। इस दौरान विभिन्न तकनीकी और रखरखाव कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। इसमें 6 घंटे का समय इंजीनियरिंग कार्यों जैसे ट्रैक सुधार और पॉइंट व स्विच के नवीनीकरण के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद 2 घंटे तक सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षण किया जाएगा, ताकि रेल संचालन की सुरक्षा और सिग्नलिंग व्यवस्था की जांच की जा सके।
वहीं अंतिम 30 मिनट में ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) सिस्टम की विस्तृत जांच और परीक्षण किया जाएगा। इस पूरे ब्लॉक अवधि के दौरान गोंदिया स्टेशन की लाइन नंबर 6 और 7 पर ट्रेन संचालन पूरी तरह बंद रहेगा, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा। ब्लॉक के कारण अप दिशा की ट्रेनों का लाइन 7, 8, 9 और 10 से मेन लाइन में प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। इसका सीधा असर लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ेगा।
गोंदिया–दुर्ग रूट पर रोजाना बड़ी संख्या में छात्र, नौकरीपेशा लोग और छोटे व्यापारी यात्रा करते हैं, जो अपनी दैनिक जरूरतों और कामकाज के लिए इन लोकल ट्रेनों पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने से उनकी दिनचर्या प्रभावित होना तय है। यात्रियों को अब बस, निजी वाहन या अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे न केवल उनका यात्रा समय बढ़ेगा बल्कि खर्च भी अधिक होगा।
कई यात्रियों ने इस अस्थायी असुविधा को समझते हुए रेलवे के तकनीकी कार्य को जरूरी बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने मांग की है कि भविष्य में इस तरह के ब्लॉक के दौरान बेहतर समन्वय और वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह तकनीकी कार्य भविष्य में सुरक्षित और निर्बाध रेल संचालन के लिए आवश्यक है। पॉइंट और स्विच सिस्टम के नवीनीकरण से ट्रेनों की सुरक्षा और गति दोनों में सुधार होगा।
रेलवे ने संकेत दिया है कि कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।
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