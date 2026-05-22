Train Cancelled: गोंदिया–दुर्ग मेमू समेत कई लोकल ट्रेनें रद्द, यात्रियों को लगा बड़ा झटका, देखें list

Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण पूर्व पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के नागपुर मंडल के गोंदिया यार्ड में आवश्यक तकनीकी कार्य के चलते यात्रियों को एक बार फिर असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने 21 मई से दो दिनों के लिए विशेष ट्रैफिक एवं इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया है। इस ब्लॉक के दौरान गोंदिया स्टेशन क्षेत्र में पॉइंट और स्विच सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुचारू बनाना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कार्य रेलवे नेटवर्क की मजबूती और भविष्य में ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए बेहद जरूरी है। इस अवधि में तकनीकी टीम द्वारा ट्रैक, सिग्नल और इलेक्ट्रिक सिस्टम की विस्तृत जांच और सुधार कार्य भी किया जाएगा, जिससे कुछ ट्रेनों के संचालन पर अस्थायी प्रभाव पड़ना तय है।