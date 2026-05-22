Chhattisgarh Mining News: छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन के लिए सूचना केंद्र गठित, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी

Chhattisgarh Mining News: प्रदेश में अवैध उत्खनन और खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन के खिलाफ 'पत्रिका' द्वारा लगातार प्रमुखता से उठाए जा रहे मुद्दों और खोजी खबरों पर राज्य सरकार ने बड़ी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खनिज संसाधनों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसहभागिता से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रदेश में खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी, नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने तथा अवैध कारोबारियों पर त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'खनन सूचना केंद्र' की स्थापना की गई है। इसके साथ ही आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 भी लॉन्च कर दिया गया है।