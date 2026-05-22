Raipur News: रायपुर में सराफा कारोबारी के बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, एक साल पहले पत्नी ने भी दी थी जान

बेटे की मौत के कुछ दिन बाद ही पत्नी सोना सोनी का शव घर के ऊपरी हिस्से में बने स्टोर रूम में फंदे से लटका मिला था। उस दौरान मृतका के मायके पक्ष ने पति पर शराब पीकर मारपीट करने और कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में रहने के आरोप लगाए थे। यहां तक कि तंत्र-मंत्र से जुड़ी आशंकाएं भी जताई गई थीं। हालांकि पुलिस जांच आत्महत्या की दिशा में आगे बढ़ी थी। मामले में पुलिस को एक पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें सोना सोनी ने लिखा था, “मैं छोटू के पास जा रही हूं…”। साथ ही बड़े बेटे के लिए लिखा था कि वह अपने मामा के पास रहे। पुलिस ने उस समय सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग जांच कराने की बात कही थी।