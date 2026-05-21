B.Tech student suicide: रायपुर में B.Tech छात्र ने 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, इलाज के दौरान मौत

B.Tech छात्र ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
B.Tech student suicide: रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र स्थित अशोका रतन अपार्टमेंट में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बीटेक के छात्र गौरव जायसवाल ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्र पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और छात्र के मोबाइल व अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान गौरव जायसवाल के रूप में हुई है। गुरुवार दोपहर करीब 11:30 से 12 बजे के बीच उसने अशोका रतन अपार्टमेंट के ब्लॉक नंबर-9 की 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही अपार्टमेंट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल गौरव को विधानसभा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गौरव पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में था। हालांकि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका कोई स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है।पुलिस छात्र के मोबाइल, निजी दस्तावेज और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि गौरव परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं। घटना के बाद परिवार सदमे में है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो मदद लेना बेहद जरूरी है। भारत में आप Kiran Mental Health Helpline (24x7) पर सहायता ले सकते हैं।
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