21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

B.Tech student suicide: रायपुर में B.Tech छात्र ने 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, इलाज के दौरान मौत

B.Tech student suicide: रायपुर के पंडरी स्थित अशोका रतन अपार्टमेंट में B.Tech छात्र ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 21, 2026

B.Tech student suicide

B.Tech छात्र ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)

B.Tech student suicide: रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र स्थित अशोका रतन अपार्टमेंट में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बीटेक के छात्र गौरव जायसवाल ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्र पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और छात्र के मोबाइल व अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।

B.Tech student suicide: 6वीं मंजिल से लगाई छलांग

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान गौरव जायसवाल के रूप में हुई है। गुरुवार दोपहर करीब 11:30 से 12 बजे के बीच उसने अशोका रतन अपार्टमेंट के ब्लॉक नंबर-9 की 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही अपार्टमेंट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल गौरव को विधानसभा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

डिप्रेशन में होने की बात आई सामने

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गौरव पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में था। हालांकि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका कोई स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है।पुलिस छात्र के मोबाइल, निजी दस्तावेज और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

घर का इकलौता बेटा था गौरव

बताया जा रहा है कि गौरव परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं। घटना के बाद परिवार सदमे में है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

B.Tech student suicide: पुलिस ने शुरू की जांच

छत्तीसगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो मदद लेना बेहद जरूरी है। भारत में आप Kiran Mental Health Helpline (24x7) पर सहायता ले सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 May 2026 06:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / B.Tech student suicide: रायपुर में B.Tech छात्र ने 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, इलाज के दौरान मौत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Rape Case: 23 वर्षीय चचेरे भाई ने 4 साल की मासूम से किया रेप, मां को बताई आपबीती, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Raipur Rape Case
रायपुर

Chhattisgarh News: CM साय के तीन बड़े ऐलान, इस जिले में अत्याधुनिक सीटी स्कैन सुविधा का किया शुभारंभ

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai
रायपुर

Indian Army Recruitment 2027: आर्मी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 1 जून से दो फेज में होगी परीक्षा, छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में ​एग्जाम सेंटर

Indian Army Recruitment 2027
रायपुर

Melody Moment Modi: PM मोदी और मेलोनी के साथ ‘मेलोडी मोमेंट पर दीपक बैज की टिप्पणी से छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान

Melody Moment Modi
रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सरकार एकमुश्त दे रही 6 हजार रुपए, अब तक 72 करोड़ रुपए जारी, आज ही करें अप्लाई

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, chhattisgarh govt scheme
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.