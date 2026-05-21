B.Tech student suicide: रायपुर में B.Tech छात्र ने 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, इलाज के दौरान मौत

B.Tech student suicide: रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र स्थित अशोका रतन अपार्टमेंट में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बीटेक के छात्र गौरव जायसवाल ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्र पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और छात्र के मोबाइल व अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।