Bharat Matiyara Death: राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त भरत मटियारा का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर

Bharat Matiyara Death: राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त एवं मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा का हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और बेहतर इलाज के लिए रायपुर से हैदराबाद रेफर किए गए थे। उनके निधन की खबर मिलते ही भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने वाले भरत मटियारा के निधन को पार्टी के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है।