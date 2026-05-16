Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में जाली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, 6.50 लाख के नकली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार

मामला और गंभीर तब हो गया जब पुलिस जांच में सभी नोट नकली निकले। इसके बाद पुलिस ने युवक से कड़ाई से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। युवक ने पुलिस को बताया कि उस पर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था, साथ ही वो नशे का भी आदी है। युवक ने पुलिस को बताया कि उसने अपने घर में ही प्रिंटर और सभी जरूरी सामना जुटाए और नकली नोट प्रिंट करने का काम शुरू कर दिया। बस स्टैंड पर वह नकली नोट खपाने की तैयारी में था लेकिन पकड़ा गया।