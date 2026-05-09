PWD Employee Assaulted: ठेकेदारों की दबंगई! PWD कर्मचारी के घर में घुसकर की मारपीट, Video Viral

जानकारी के मुताबिक, अंतागढ़-नारायणपुर सड़क निर्माण कार्य के दौरान किसी मुद्दे को लेकर ठेकेदारों और PWD कर्मचारी के बीच विवाद शुरू हुआ। पहले यह बहस तक सीमित था, लेकिन बाद में मामला हिंसक हो गया। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। बता दें आरोप है कि ठेकेदार कर्मचारी के घर पहुंचे और वहां न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। इस घटना ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।