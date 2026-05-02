Big Breaking News: IED ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा, एक घायल

आईजी के अनुसार, “आज की यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कांकेर जिला पुलिस की टीम आईईडी को निष्क्रिय कर रही थी, तभी वह आकस्मिक रूप से विस्फोटित हो गया। इस हादसे में तीन जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है।” घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया है। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी अन्य छिपे हुए विस्फोटक को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके।