Rice Mill Fire: राइस मिल के गोदाम में लगी आग, धान और बारदाना जलकर खाक, लाखों का नुकसान

हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक धुएं के गुबार के साथ आग की लपटें उठती दिखीं, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। राइस मिल में बड़ी मात्रा में धान और बारदाना (बोरियां) रखी हुई थीं, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई। इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। धान के सैकड़ों बोरे और बारदाना जलकर खाक हो गए। राइस मिल के अंदर रखा अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था।