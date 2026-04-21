Rice Mill Fire: राइस मिल के गोदाम में लगी आग, धान और बारदाना जलकर खाक, लाखों का नुकसान

राइस मिल के गोदाम में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)
Rice Mill Fire: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में मंगलवार को एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना सामने आई, जब कुलगांव स्थित अजीबी एग्रो राइस मिल में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक धुएं के गुबार के साथ आग की लपटें उठती दिखीं, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। राइस मिल में बड़ी मात्रा में धान और बारदाना (बोरियां) रखी हुई थीं, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई। इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। धान के सैकड़ों बोरे और बारदाना जलकर खाक हो गए। राइस मिल के अंदर रखा अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था।
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू पाना चुनौती बना रहा। लगातार पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। राइस मिल के मालिक मोहम्मद आवेश भी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन और दमकल टीम के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने में सहयोग किया।
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धान के बोरों में लगी भीषण आग साफ नजर आ रही है। आग की ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार घटना की भयावहता को दर्शाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए टीम गठित की जा सकती है। शॉर्ट सर्किट, लापरवाही या अन्य तकनीकी कारणों की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।
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