10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

Kanker Road Accident: NH-30 पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Kanker Road Accident: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नेशनल हाईवे-30 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 5 साल का मासूम भी शामिल है।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 10, 2026

कांकेर में तेज रफ्तार का कहर (photo source- Patrika)

कांकेर में तेज रफ्तार का कहर (photo source- Patrika)

Kanker Road Accident: कांकेर जिला में एक बार फिर तेज रफ्तार ने बड़ा कहर बरपाया है। नेशनल हाईवे-30 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सनसनी का माहौल है।

Kanker Road Accident: वाहनों के उड़े परखच्चे

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कांकेर के नाथिया नवा गांव के पास रात करीब 11 बजे हुआ। यहां दो कारों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और एक 5 वर्षीय मासूम बच्चा शामिल है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही

घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कांकेर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

पुलिस ने सभी घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल कांकेर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही को माना जा रहा है।

Kanker Road Accident: मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसे यह संकेत दे रहे हैं कि तेज रफ्तार और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

अपडेट जारी…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 10:28 am

Published on:

10 Apr 2026 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Kanker Road Accident: NH-30 पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, तभी खाते में आएंगे ₹1000

महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, तभी खाते में आएंगे ₹1000, लाखों महिलाएं अभी भी बाकी...(photo-patrika)
कांकेर

Promotion: 105 सहायक शिक्षकों को मिला प्रमोशन का लाभ, बनाए गए प्रधान पाठक, जारी हुई सूची

Promotion news
कांकेर

कांकेर-नारायणपुर सीमा पर 2 प्रेशर कुकर IED डिफ्यूज, मुरूसुलनापा जंगल में बड़ी साजिश नाकाम

पुलिस ने प्रेशर कुकर किया बरामद (photo source- Patrika)
कांकेर

Naxalite Surrender: सुरक्षाबलों का दबाव असरदार, मोस्ट वांटेड नक्सली रूपी का सुरक्षा गार्ड सरेंडर, कई राज उजागर

मोस्ट वांटेड नक्सली का सरेंडर (photo source- Patrika)
कांकेर

AK-47 के साथ 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8-8 लाख के इनामी हिड़मे और शंकर ने छोड़ा हथियार

AK-47 के साथ 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8-8 लाख के इनामी हिड़मे और शंकर ने छोड़ा हथियार(photo-patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.