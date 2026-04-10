Kanker Road Accident: NH-30 पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसे यह संकेत दे रहे हैं कि तेज रफ्तार और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।