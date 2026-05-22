छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला मामला! ‘मैं जिंदा हूं’ साबित करने के लिए दफ्तर-दफ्तर भटक रही महिला

दस्तावेजों में मृत दर्ज होने के कारण हलीमा बानो को महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली हर महीने की 1000 रुपये की सहायता राशि बंद हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके लिए स्वीकृत मकान भी अधूरा पड़ा है, क्योंकि योजना की अगली किस्त जारी नहीं हो पा रही। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई है कि अब महिला अपनी बेटियों के साथ किराए के मकान में रहने को मजबूर है, जहां हर महीने करीब 3 हजार रुपये किराया देना पड़ता है।