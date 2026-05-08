Raigarh Road Accident: अचानक ब्रेक लगाने से ट्रेलर में घुसी बोलेरो, हादसे में 1 की मौत, 6 घायल

उर्दना के नजदीक पहुंचे तो बोलेरो के आगे एक ट्रेलर तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए जा रहा था। वे जैसे ही वेलकम ढाबा के पास पहुंचे ही थी कि सामने जा रहे ट्रेलर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, इससे इनकी बोलेरो जाकर टकरा गई। इस हादसे में बोलेरो का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे के बाद ट्रलर चालक ने उसी गति से वाहन लेकर भाग गए। इस हादसे के बाद वहां चीख-पुकार शुरू हो गया, इससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला।