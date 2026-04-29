BJP कार्यकर्ता के निधन पर CM साय ने जताया गहरा दुख, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

BJP Worker Passed Away (photo source- Patrika)
BJP Worker Passed Away: रायगढ़ जिले के ग्राम पड़िगांव से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं समर्पित कार्यकर्ता श्रवण कुमार प्रधान का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस दुखद समाचार पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्रवण कुमार प्रधान संगठन के एक सक्रिय, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा कि श्रवण कुमार प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्य किए, वे संगठन की मजबूती में महत्वपूर्ण रहे। उनकी सक्रियता और समर्पण ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई थी। वे न केवल एक कार्यकर्ता, बल्कि संगठन के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते थे।
मुख्यमंत्री ने इसे संगठन और समाज दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समर्पित और कर्मठ व्यक्तित्व का जाना निश्चित रूप से सभी के लिए गहरा आघात है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्राप्त हो। उन्होंने परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
श्रवण कुमार प्रधान के निधन की खबर मिलते ही रायगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल बन गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। श्रवण कुमार प्रधान का जीवन संगठन और समाज के प्रति समर्पण की मिसाल था। उनका जाना निश्चित रूप से एक ऐसी क्षति है, जिसे लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।
ॐ शांति 🙏
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दु:ख
वहीं बीते फरवरी माह में भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता एवं पूर्वी मंडल कार्यसमिति सदस्य संध्या टांडिया का आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन से संगठन और स्थानीय कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा था कि माता संतोषी वार्ड, जगदलपुर निवासी संध्या टांडिया का इस तरह अचानक चले जाना पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। संगठन के प्रति उनका समर्पण, सेवाभाव और सहज व्यक्तित्व हमेशा याद रखा जाएगा।
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