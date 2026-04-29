BJP कार्यकर्ता के निधन पर CM साय ने जताया गहरा दुख, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

वहीं बीते फरवरी माह में भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता एवं पूर्वी मंडल कार्यसमिति सदस्य संध्या टांडिया का आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन से संगठन और स्थानीय कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा था कि माता संतोषी वार्ड, जगदलपुर निवासी संध्या टांडिया का इस तरह अचानक चले जाना पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। संगठन के प्रति उनका समर्पण, सेवाभाव और सहज व्यक्तित्व हमेशा याद रखा जाएगा।