Digital Arrest Scam: 37 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, महिला समेत 5 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

Digital Arrest Scam: छत्तीसगढ़ के Raigarh जिले में “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर हुई बड़ी साइबर ठगी का पुलिस ने खुलासा किया है। Shashi Mohan Singh के निर्देशन में साइबर पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से एक महिला सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाया है। आरोपियों ने एक सेवानिवृत्त विद्युत विभाग के पर्यवेक्षक से करीब 36.97 लाख रुपये की ठगी की थी, वहीं जांच में देशभर में इस गिरोह द्वारा 1.40 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है।