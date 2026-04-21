CG Road Accident: सड़क पर गिरी टोपी लेने गए युवक को बाइक ने मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है। एक छोटी सी असावधानी और तेज रफ्तार ने एक परिवार को गहरा सदमा दे दिया। अब परिवार के सामने न सिर्फ भावनात्मक, बल्कि आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों का खतरा हमेशा बना रहता है और पहले भी यहां दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन से सड़क सुरक्षा के कड़े उपाय करने की मांग उठ रही है, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।