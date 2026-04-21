CG Road Accident: सड़क पर गिरी टोपी लेने गए युवक को बाइक ने मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम

युवक को बाइक ने मारी टक्कर (photo source- Patrika)
CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। मामूली सी बात—सड़क पर गिरी एक टोपी—एक व्यक्ति की जान ले गई। यह घटना तराईमाल से रायगढ़ जाते समय ग्राम लाखा के पास हुई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मिली जानकारी के अनुसार, सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकराली निवासी केशर चंद मैत्री पिछले कुछ समय से तराईमाल में रहकर चंद्रहासिनी स्टील गेरवनी में काम कर रहे थे।
रविवार सुबह वे अपनी पत्नी धनबाई मैत्री और बेटी समीक्षा मैत्री के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए रायगढ़ जा रहे थे। सफर सामान्य चल रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक छोटी सी घटना ने बड़ा हादसा बना दिया। ग्राम लाखा के पास चलते वक्त उनकी बेटी के सिर पर पहनी टोपी तेज हवा के कारण उड़कर सड़क पर गिर गई। बेटी की टोपी उठाने के लिए केशर चंद ने अपनी पत्नी को बाइक से उतारा और खुद बाइक घुमाकर वापस टोपी लेने पहुंचे।
लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। जैसे ही केशर चंद सड़क पर गिरी टोपी उठाने के लिए झुके, तभी घरघोड़ा की ओर से आ रही तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए जुट गए।
स्थानीय लोगों की मदद से घायल केशर चंद और उनकी बेटी को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए केशर चंद को बेहतर इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद देर शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे में उनकी बेटी समीक्षा भी घायल हुई है, जिसका इलाज जारी है।
CG Road Accident: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना को लेकर आरोपी पल्सर बाइक चालक के खिलाफ धारा 184-LKS, 106(1)-BNS, 125(ए)-BNS और 281-BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है। एक छोटी सी असावधानी और तेज रफ्तार ने एक परिवार को गहरा सदमा दे दिया। अब परिवार के सामने न सिर्फ भावनात्मक, बल्कि आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों का खतरा हमेशा बना रहता है और पहले भी यहां दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन से सड़क सुरक्षा के कड़े उपाय करने की मांग उठ रही है, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।
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