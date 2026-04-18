Wedding Violence: शादी समारोह में हंगामा! बारातियों पर लाठी-डंडों से हमला, कई घायल

हमलावरों ने दूल्हे और उसके पिता को भी नहीं छोड़ा। अचानक हुए इस हमले से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और खुशी का माहौल पल भर में डर और चीख-पुकार में बदल गया। गंभीर रूप से घायल लोकेश यादव को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल जांजगीर में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है।