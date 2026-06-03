Janjgir Champa News: सुबह-सुबह पड़ोसी के घर आई महिला ने जो देखा, बुलानी पड़ी पुलिस

मालखरौदा थाना अंतर्गत के ग्राम सेंदुरस का यह मामला है। बुधवार सुबह घटना का खुलासा होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, सुबह पड़ोस की एक महिला किसी काम से दंपत्ति के घर पहुंची। घर के अंदर दोनों को मृत अवस्था में देखकर उसने ग्रामीणों को सूचना दी। (double Murder) इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मृतकों की पहचान ग्राम सेदुरस निवासी पुरुषोत्तम खूंटे (70 वर्ष) और गोहारिन बाई (55 वर्ष) के रूप में हुई है।